بعد إلغائها مرتين.. الصين ترحب بزيارة جوزيب بوريل فى الخريف

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، الترحيب بزيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الصين في الخريف.

وكشفت وزارة الخارجية الصينية في بيان: “جرت المحادثة بين وانج يي وبوريل اليوم لإجراء حوار استراتيجي والإعداد لقمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي”.

ونقل البيان عن وانج يي قوله: "ترحب الصين بزيارة الممثل السامي بوريل، الذي سيرأس وفدا إلى الصين هذا الخريف ويعقد حوارا استراتيجيا، فضلا عن تبادل مكثف ومتعمق لوجهات النظر للتحضير سياسيا لقمة الزعماء"، حسبما نقلت وكالات.

الزيارة ألغيت مرتين

ألغيت رحلة بوريل إلى الصين مرتين في الأشهر الأخيرة، المرة الأولى كانت في أبريل وألغيت بسبب إصابة رئيس الدبلوماسية الأوروبية بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

أما المرة الثانية من قبل الجانب الصيني، في الرابع من يوليو الماضي ولم توضح وزارة الخارجية الصينية سبب إلغاء الزيارة، واكتفت بالقول إنها "تتوقع الزيارة في وقت مناسب لكلا الجانبين".

ونقلت وكالة رويترز حينها، عن نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي قولها: "لسوء الحظ، أبلغنا زملائنا الصينيون أنه لم يعد من الممكن القيام بزيارة في المواعيد المقررة الأسبوع المقبل. يجب علينا الآن إيجاد بدائل".

وفي 18 مايو، قال بوريل في مقال نشرته صحيفة الباييس الإسبانية، إن العلاقات مع الصين هي قضية سياسية أكثر تعقيدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي من تعامل الاتحاد مع روسيا.

ويعتقد بوريل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في سياسته تجاه الصين لثلاثة أسباب: "التغييرات داخل الصين"، و"تأجج المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين" و"صعود الصين كلاعب رئيسي في المشاكل الإقليمية والعالمية".

كما يعتقد بوريل أن هذا الوضع يفرض ضغوطا متزايدة على الاتحاد الأوروبي وتجعله يقف أمام خيارات غير مريحة، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل عملي لمعاملة الصين كشريك ومنافس وخصم منهجي، وذلك وفقا للموضوع المطروح للبحث.