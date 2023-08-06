الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إلغائها مرتين.. الصين ترحب بزيارة جوزيب بوريل فى الخريف

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وبوريل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، الترحيب بزيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الصين في الخريف.

 

وكشفت وزارة الخارجية الصينية في بيان: “جرت المحادثة بين وانج يي وبوريل اليوم لإجراء حوار استراتيجي والإعداد لقمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي”.

 

ونقل البيان عن وانج يي قوله: "ترحب الصين بزيارة الممثل السامي بوريل، الذي سيرأس وفدا إلى الصين هذا الخريف ويعقد حوارا استراتيجيا، فضلا عن تبادل مكثف ومتعمق لوجهات النظر للتحضير سياسيا لقمة الزعماء"، حسبما نقلت وكالات.

 

الزيارة ألغيت مرتين

ألغيت رحلة بوريل إلى الصين مرتين في الأشهر الأخيرة، المرة الأولى كانت في أبريل وألغيت بسبب إصابة رئيس الدبلوماسية الأوروبية بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

أما المرة الثانية من قبل الجانب الصيني، في الرابع من يوليو الماضي ولم توضح وزارة الخارجية الصينية سبب إلغاء الزيارة، واكتفت بالقول إنها "تتوقع الزيارة في وقت مناسب لكلا الجانبين".

ونقلت وكالة رويترز حينها، عن نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي قولها: "لسوء الحظ، أبلغنا زملائنا الصينيون أنه لم يعد من الممكن القيام بزيارة في المواعيد المقررة الأسبوع المقبل. يجب علينا الآن إيجاد بدائل".

وفي 18 مايو، قال بوريل في مقال نشرته صحيفة الباييس الإسبانية، إن العلاقات مع الصين هي قضية سياسية أكثر تعقيدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي من تعامل الاتحاد مع روسيا.

ويعتقد بوريل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في سياسته تجاه الصين لثلاثة أسباب: "التغييرات داخل الصين"، و"تأجج المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين" و"صعود الصين كلاعب رئيسي في المشاكل الإقليمية والعالمية".

كما يعتقد بوريل أن هذا الوضع يفرض ضغوطا متزايدة على الاتحاد الأوروبي وتجعله يقف أمام خيارات غير مريحة، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل عملي لمعاملة الصين كشريك ومنافس وخصم منهجي، وذلك وفقا للموضوع المطروح للبحث.

الخارجية الصينية​ الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة بكين في الخريف ترحيب حوار استراتيجي
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

"جايبالي حشيش".. اعترافات جزار قتل طليقته داخل شقته بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى