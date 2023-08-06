الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يعزى المغرب فى ضحايا حادث انقلاب حافلة بإقليم أزيلال

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا حادث السير الذي وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعطفات، والتي كانت تقل عددًا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعية بمدينة دمنات المغربية.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، لقي 24 شخصًا مصرعهم في حادثة سير مميتة جراء انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بو لخلف بإقليم أزيلال المغربي.

واستنفر الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية، حيث جرى نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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