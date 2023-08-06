الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفيلم العالمي "Oppenheimer" يحقق رقمًا قياسيًا في مصر

Oppenheimer
Oppenheimer

حقق فيلم Oppenheimer  للمخرج والمؤلف العالمي كريستوفر نولان نجاحًا كبيرًا في مصر على مدار أسبوعين ونصف بالتوازي مع تحقيقه نجاحًا كبيرًا وأرقامًا قياسية في الإيرادات حول العالم.

إيرادات فيلم Oppenheimer 

وجمع فيلم Oppenheimer  في دور العرض المصرية خلال أسبوعين ونصف فقط إيرادات بقيمة 30 مليون جنيهًا وهي أضخم إيرادات لفيلم أجنبي خلال الفترة القصيرة التي عرض فيها في مصر خلال الفترة الماضية، وكانت انطلاقة الفيلم في عدد كبير من دور العرض المصرية واستقبل بحفاوة كبيرة من محبي السينما العالمية.

استقبلت دور العرض المصرية، 19 يوليو الماضي، الفيلم العالمي الجديد Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان في عمل جديد ينتظره محبو السينما حول العالم من مخرج أفلام Interstellar وInception، والفيلم العالمي الجديد بطولة عدد كبير من أهم النجوم العالميين منهم كيليان مورفي الذي يقدم في الفيلم دور العالم الأمريكي الشهير روبرت أوبنهايمر، والفيلم يشارك في بطولته كل من النجم العالمي مات ديمون، وفلورينس بيو، وروبرت داوني جونيور، وإيميلي بلانت.

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.

الفيلم الجديد انتظره العالم بشغف نظرا للسيرة الذاتية لصناع العمل والتي قدمت عددًا من الأعمال ذات الصبغة العلمية خلال الفترة الماضية، ووصلت التكلفة الكلية للفيلم الجديد إلى 100 مليون دولار وهي تكلفة مرتفعة ومن المتوقع أن يحقق الفيلم طفرة هائلة في الإيرادات حول العالم.

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