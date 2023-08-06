الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش سبل التعاون مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه صباح اليوم الأحد، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة كيفية جذب استثمارات جديدة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشئون خدمات المستثمرين، عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية.

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومرافقيه على أرض الإسماعيلية، مشيدًا بما تم من إنجازات بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والتوسعات الجديدة التي تمت بها.

وأكد بشارة حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية على جذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات إضافية؛ لتوفير المزيد من فرص العمل ووضع الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية بمصر.

وأشار بشارة إلى أهمية محافظة الإسماعيلية من الناحية الاستثمارية نظرًا لامتلاكها موقعًا جغرافيًا متميزًا، وشبكة طرق مواصلات متطورة، علاوة على توافر كل أشكال البنية التحتية والمرافق العامة، بجانب تميزها كمحافظة زراعية تمتلك العديد من المحاصيل الزراعية ذات الجودة المتميزة، مثل "المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفي، الفول السوداني، الفاصوليا، السمسم".

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع الإسماعيلية على الخريطة الاستثمارية الشاملة لجمهورية مصر العربية، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية بالإسماعيلية.

بجانب عرض ما تم من توسعات مؤخرًا، بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، على مساحة ١٨٧ فدانًا، تم العمل على ترفيق واستغلال ٥٠ فدانًا منها بالفعل، بجانب العمل على استخدام ١٣٧ فدانًا منها مستقبلًا وطرحها أمام المستثمرين.

ومن جانبه، وجَّه حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شكره لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، ودعمه الدائم للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين على أرض المحافظة، مضيفًا أن الإسماعيلية دائمًا ما تكون الاختيار الأول عند توافر وطرح الفرص الاستثمارية، نظرًا لتميزها من حيث الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كل التسهيلات والمرافق اللازمة للاستثمارات، بجانب دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة للاستثمار والمستثمرين.

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