الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"افتتاح كنسية السيدة العذراء بدقادوس".. أبرز فعاليات الأرثوذكسية اليوم

الكنيسة
الكنيسة

صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهي، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدقادوس، وذلك بمناسبة افتتاح الكنيسة بشكل مبدئي بعد ترميم شامل للكنيسة استغرق أكثر من سنة ونصف وتم الانتهاء من الترميم الداخلي ويتبقى الترميم الخارجي.

وجدير بالذكر أن الكنيسة تعد من المزارات المهمة في الوجه البحري.

"بَيْتًا آمِنًا" للمقبلين على الزواج بأبو قرقاص

ومن جهة أخرى.. نظّم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبو قرقاص دورة تحت عنوان "بَيْتًا آمِنًا" للمقبلين على الزواج، أمس وأمس الأول، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية)، وشارك في الدورة 103 شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.

نياحة كاهن فاضل من إيبارشية جرجا

وكان قد رقد في الرب بشيخوخة صالحة  الأب الوديع القمص أنجيلوس ميلاد  كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجا، عن عمر قارب 73 سنة، بعد أن خدم خدمة كهنوتية زادت عن 22 سنة.

ولد الأب المتنيح يوم 10 نوفمبر من عام 1950 وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا مينا يوم 14 يناير 2001، مطران جرجا السابق، ونال رتبة القمصية بيد نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا يوم 15 مايو 2022.

وأقيمت صلوات تجنيزه أمس الأول بحضور الأنبا مرقوريوس ومجمع كهنة الإيبارشية وشعب كنيسته.

 

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