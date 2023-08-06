تنوع في عالم الموسيقى.. جميع الأذواق الفنية تجد غايتها في مهرجان العلمين الجديدة

عالم الموسيقى مليء بالألحان والنغمات التي تهذب الروح وتسمى بالوجدان، عندما تختلط آلة بالأخرى، ينتج لونًا من المزيكا يختلف تمامًا عن تلك الصوت الناتج عن امتزاج نفس الآلة بأخرى أخرى.

المستمعين أصحاب الذوق الرفيع في الغناء، والذين يفضلون سماع ألوان مختلفة من الغناء، ويجدون معاناة في حضور حفلات مطربيهم المفضلين، حٌلت لهم هذه الأزمة الآن، وأصبح بإمكانهم التعرف على جميع ألوان الموسيقى وحضور الحفلات المتنوعة في مكان واحد، وفي نفس الفترة الزمنية ذاتها.

مهرجان العلمين الجديدة، يقدم نموذجًا فريدًا في التنوع والاختلاف، والموسيقى الرايقة، وذلك بتنظيم حفلات غنائية لأفضل مطربي مصر، وآخرين من شتى بقاع الوطن العربي والعام.

هذا المهرجان الذي خرج على الجمهور في يومه الأول بالثالث عشر من يوليو الماضي، مستمر إلى الآن وحتى بعد ذلك في تقديم خدماته الكبرى لكافة محبي الطرب من كل أنحاء العالم.

مليون زائر، هذا الرقم قوام المهرجان الذي يسعى القائمين عليه إلى تحقيقه، وهؤلاء الأشخاص جميعًا يمكنهم حضور حفلات جميع مطربيهم المفضلين، في مكان واحد، وبفاصل زمني قصير.

حفلات تعلن شعار كامل العدد

منذ اليوم الأول الذي انطلق فيه المهرجان، وبأولى الحفلات الغنائية التي قدمها الفنان الكبير تامر حسني، والجمهور حريص كل الحرص على حضور حفلات نجومهم1 المفضلين، حيث تسجل جميع حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حضور كامل العدد.

هذا النجاح الضحم، يفسر حالة النجاح غير المسبوق لمهرجان غنائي، هذا المهرجان الذي منح شهور الصيف طابعًا مختلفًا وفريد، استطاعوا من خلاله التغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتجاوز أزمات أشعة الشمس الحارقة، بفعل الأنغام الموسيقية الفريدة، والمناظر الخلابة.

تامر عاشور يشيد بالمتحدة

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص كافة الأموال والأرباح التي حصلوا عليها من جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة إلى البرنامج الخدمي الإنساني، حياة كريمة.

ووسط الجمهور، وبعد أن اكتمل العدد في الحفل الغنائي الذي قدمه الفنان تامر عاشور، وقبل أن تعزف على جمهوره ألحان أغانيه الرومانسية، والتي تعبر عن حال قطاع كبير من الحضور، تقدم عاشور بخالص الشكر للشركة المتحدة، معتبرًا أن قرار تخصيص إيرادات الحفلات لصالح حياة كريمة، هي لفتة إنسانية غير مسبوقة.

كبار نجوم الغناء يجتمعون تحت سماء العلمين الجديدة

فوق أرض العلمين الجديدة، وأسفل سماءها الصافية، اجتمع عدد كبير من نجوم الفن، من مختلف أنحاء الوطن العربي؛ ليعزفوا موسيقى الأمل، والتي تؤكد دائمًا أن مصر هي مهد الفنون ومركز التقاء أفضل مطربي العالم.

رسالة إليسا للمصرين من أرض العلمين الجديدة

توجهت الفنانة إليسا بخالص الشكر والاعتراف بالمحبة، للشعب المصري ولمصر، في بداية حفلتها الغنائية بالعلمين الجديدة، قبل أن تبدأ في تقديم باقة من أهم وأفضل أغانيها.

ليست إليسا وحدها التي تواجدت بالعلمين الجديدة من أجل تقديم حفلة للجمهور المصري والعربي المتواجد هناك، وإنما ضم المهرجان حضور طاغي، للفنانة نانسي عجرم، كارول سماحة، وغيرهم الكثيرين.

الفنان عمر خيرت يحيي حفلًا في العملين الجديدة

حتى الموسيقى المجردة الكلمات، وجدت لها جمهور، ويسعد الحضور بالحفلة التي يستعد لها الفنان الكبير عمر خيرت، والتي من المقرر إقامتها في العاشر من أغسطس الجاري.

عمر خيرت، صاحب نغمة موسيقية مميزة، لها جمهور كبير، يمتد تواجده من الشرق إلى الغرب، وينتظر أن يأتي هؤلاء جميعهم إلى أرض العلمين الجديدة؛ ليعرف معهم باقة من أحب موسيقاه إلى قلوب محبيه.