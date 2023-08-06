التحفظ على 1445 سيجارة مجهولة المصدر في الإسكندرية

تم التحفظ على 270 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت، و175 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل محمصة، و50 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل محل قبل بيعها بالسوق، بإجمالي 1445 سيجارة، من قبل النيابة العامة في الإسكندرية. وتم حجز أصحاب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، كما تم طلب تحريات من المباحث حول الواقعة بسرعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة والمجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت يحتوي على 270 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط محمصة تحتوي على 175 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط أحد المحلات يحتوي على 50 علبة سجائر مجهولة المصدر بإجمالي 1445 سيجارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات لترويجها للتربح منها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيقات.