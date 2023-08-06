توافد الطلاب على مكتب تنسيق جامعة القاهرة بعد تسلم الشهادات

شهد مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة إقبالا كبيراً من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ثاني أيام فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى، حيث استقبلت معامل الكلية الطلاب وقدمت لهم المساعدات اللازمة في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وإزالة كافة العراقيل التي تواجههم.

وقال المهندس أحمد رجب مندوب اتصال مكب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن مكتب تنسيق الكلية إستقبل عدد كبير من الطلاب في اليوم الثاني، فيما شهد أمس غياب تام للطلاب، ويرجع ذلك إلى عدم تواجد شهادات طلاب الثانوية العامة في المدارس وهي مهمة لتسجيل الرغبات حيث يدون عليها الرقم السري الذي يحتاجونه لتسجيل رغباتهم على الموقع.

وأضاف أن كلية الزراعة استعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم في المراحل الثلاث حيث يعمل المكتب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً و ذلك بناءا على توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح عميد الكلية وإشراف الدكتورة فاطمة سمير وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر يحيي مشرف الوحدة وذلك من خلال تجهيز 4 معامل للكمبيوتر موصلة بشبكة الإنترنت ومجهزة بشكل كامل لتسجيل رغبات الطلاب.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من طباعة شهادات الثانوية العامة وإرسالها للمدارس لكي يتسلمها الطلاب بدءا من اليوم الأحد لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى وللحصول على الشهادة يقوم الطالب بتسديد رسوم قدرها 65 جنيها ويمكنه التوجه لتسجيل رغباتهم عبر شبكة الإنترنت بالاستعانة بالرقم السري المدون على الشهادة.