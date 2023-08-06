لصقل مواهبهم.. سفراء مشواري يشاركون في الفوج الأول بكفر الشيخ

شارك مدربو سفراء مشواري بكفر الشيخ في الفوج الأول للمعسكر التدريبي الأول لصقل مهارات "سفراء برنامج مشواري" ضمن خطه الإدارة المركزية لتمكين الشباب « الادارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة » والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري من محافظات: "كفر الشيخ، قنا، أسوان" خلال أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

يأتي ذلك عقب تحقيق سفراء مشواري بكفرالشيخ المركز الأول خمس مرات متكررة على مستوى الجمهورية بعد أن قاموا بتدريب مايقارب من 15117 مستفيدًا من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عامًا.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر التدريبي تم اعداد خطة تدريبية مكثفة له لصقل سفراء برنامج مشواري علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة" إدارة الوقت، العمل الجماعي، صناعة القرار وحل المشكلات" لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، إضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين "TOT "، لافتًا إلى أن مدربي سفراء برنامج مشواري بكفر الشيخ، نجحوا فى تحقيق المركز الأول خمس مرات متكررة على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامه لريادة الأعمال، عمرو العتراوى منسق سفراء مشواري بالوزارة.

تابع حسن الدسوقي، منسق عام برنامج مشواري بكفر الشيخ أن تطوير المهارات للمتدربين يتجزأ على خطوتين. أولا ، العثور على المعرفة المطلوبة لتحسين نفسك مهاريا ومعرفيا وسلوكيا، وثانياً ، الحصول على التدريبات المناسبه واتقانها وافادة الاخرين بالمهارات الحياتية، مشيرا الي ان العملية التدريبية من الامور التي تترك اثرا ايجابيا في النشء، وكلما ركزنا علي جعل كل متدرب يعلم ما لديه من إمكانات فردية وما يمكن أن يحققه، كلما ساهمنا بشكل كبير في بناء مجتمع يعلم فيه واجباته ويكون قادرا علي مواجهة مشكلاته وحلها بشجاعة وابداع وثقة.

أضاف منسق عام برنامج مشواري بكفر الشيخ بأن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ستشهد خلال 6 شهور القادمه تنفيذ عدد 57 معسكر تدريبي تستهدف تدريب 6000 مستفيد من النشء للمرحلة العمرية 10- 14سنه بجميع مراكز الشباب، بإشراف عام الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واشراف تنفيذي مصطفي غربب وكيل المديرية للشباب، و يتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب، والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي، وادارة الوقت، والعمل الجماعى، واتخاذ القرار وحل المشكلات".