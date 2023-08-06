فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خلفا لـ خالد المشري

فاز محمد تكالة مُرشح حزب العدالة والبناء، برئاسة مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، بعد حصوله على 67 صوت، مقابل 62 صوت لخالد المشري رئيس المجلس السابق.

ويرأس خالد المشري، مجلس الدولة الاستشاري، منذ عام 2018 والذي تم تشكيله وفق الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا.

من جهته، قال المشري عقب خسارته رئاسة المجلس إن هذه هي الديمقراطية والقبول بالنتائج، مشيرا إلى أن المغلوب بالصندوق ليس مغلوبا أبدا.

وأضاف “نرجو من الله أن تعم هذه الانتخابات والأجواء الديمقراطية على كل ليبيا، وألا تكون فقط في غرفة مغلقة مثل هذه”.

وتم إجراء جولة إعادة في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، لعدم تحصل أي من المترشحين على العدد المطلوب للفوز برئاسة المجلس من الجولة الأولى.