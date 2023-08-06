الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خلفا لـ خالد المشري

خالد المشري
خالد المشري

فاز محمد تكالة مُرشح حزب العدالة والبناء، برئاسة مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، بعد حصوله على 67 صوت، مقابل 62 صوت لخالد المشري رئيس المجلس السابق.  

ويرأس خالد المشري، مجلس الدولة الاستشاري، منذ عام 2018 والذي تم تشكيله وفق الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا.

من جهته، قال المشري عقب خسارته رئاسة المجلس إن هذه هي الديمقراطية والقبول بالنتائج، مشيرا إلى أن المغلوب بالصندوق ليس مغلوبا أبدا.

وأضاف “نرجو من الله أن تعم هذه الانتخابات والأجواء الديمقراطية على كل ليبيا، وألا تكون فقط في غرفة مغلقة مثل هذه”.

وتم إجراء جولة إعادة في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، لعدم تحصل أي من المترشحين على العدد المطلوب للفوز برئاسة المجلس من الجولة الأولى.

ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة خالد المشري المشري
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟