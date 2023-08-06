شهود العيان فى حريق الأوقاف: المبنى خاص بإدارة المساجد والمخازن فارغة

تواصل نيابة عابدين الجزئية، سماع أقوال الشهود في واقعة الحريق الذي شب في مبنى وزارة الأوقاف بشارع صبري أبو علم بباب اللوق.

أقوال الشهود

وقال أحد العاملين من شهود العيان، والذي أكد أن الحريق شب في المبنى وكان فارغا من العمل، حيث إن المبنى عقب نقل الوزارة للعاصمة الإدارية أصبح خاصا بإدارة المساجد والأئمة والعاملين عليها، كما أن المخازن كانت جميعها فارغة وخالية من الأوراق سوى بعض المستندات الخاصة بإدارة العاملين، وكانت جميعها مؤرشفة.

وتبين أن سجلات الوزارة خاصة ووثائقها ممتلكاتها العقارية في أمان، وتمت السيطرة على الحريق قبل الوصول إليه، خاصة أن الوزارة قامت بأرشفة كل السجلات على حساباتها منذ 2016.



حريق هائل بوزارة الأوقاف

يذكر أن الوزارة انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م، وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توصيات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيًّا مملوكًا لوزارة الأوقاف المصرية.