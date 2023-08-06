إصابة 5 فى انقلاب سيارة على طريق شبرا بنها الحر

أصيب 5 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى قليوب العام وتقديم كل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن السيارة كانت متجهة من محافظة المنوفية للقاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، هم كل من: "هايدى سمير فتحى، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء رشدى، مصاب بجرح سطحى باليد، وميهتاب رضا، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن، مصابة بجرح باليد، ونورا علاء، مصابة يكدمات، وجميعهم مقيمين أشمون محافظة المنوفية".

وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.