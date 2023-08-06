باحث: إحياء الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما يلقى بظلاله على العالم كله (فيديو)

قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث في الشأن الآسيوي، إن إحياء الذكرى الـ78 لمأساة ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما يلقي بظلاله اليوم على العالم كله، حيث ناشد رئيس الوزراء الياباني وحاكم هيروشيما ورئيس المدينة وغيرهما في وسط الاحتفال بالأحداث النووية المحيطة بالعالم الآن، مطالبين الجميع بالتخلي عن الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف سلامة، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن أوكرانيا كانت حاضرة اليوم بقوة في احتفالات الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما، حيث ندد الجميع بتهديدات روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

على العالم أن يتحمل تلك المأساة التي عاشتها اليابان

وتابع: على العالم أن يتحمل تلك المأساة التي عاشتها اليابان منذ إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما، وحتى اليوم هناك آثار وتداعيات لهذا الحدث يعيشها الشعب الياباني ما بين مصابين وقتلى، واصابات مستمرة بأمراض جلدية وتسمم دموي، كما يعاني سكان هذه المدن من جراء هذه المواد التي وقعت عليهم بسبب القنبلة النووية.