الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إحياء الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما يلقى بظلاله على العالم كله (فيديو)

إحياء الذكرى الـ78
إحياء الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما

قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث في الشأن الآسيوي، إن إحياء الذكرى الـ78 لمأساة ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما يلقي بظلاله اليوم على العالم كله، حيث ناشد رئيس الوزراء الياباني وحاكم هيروشيما ورئيس المدينة وغيرهما في وسط الاحتفال بالأحداث النووية المحيطة بالعالم الآن، مطالبين الجميع بالتخلي عن الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف سلامة، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن أوكرانيا كانت حاضرة اليوم بقوة في احتفالات الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما، حيث ندد الجميع بتهديدات روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

على العالم أن يتحمل تلك المأساة التي عاشتها اليابان

وتابع: على العالم أن يتحمل تلك المأساة التي عاشتها اليابان منذ إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما، وحتى اليوم هناك آثار وتداعيات لهذا الحدث يعيشها الشعب الياباني ما بين مصابين وقتلى، واصابات مستمرة بأمراض جلدية وتسمم دموي، كما يعاني سكان هذه المدن من جراء هذه المواد التي وقعت عليهم بسبب القنبلة النووية.

هيروشيما ضحايا هيروشيما إحياء الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما أحياء الذكرى الـ78 باحث تلقي بظلالها على العالم العالم
ads

مواد متعلقة

لُقبت بالولد الصغير.. تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما (فيديو)

ناقد فني: "اختياراتي" لـ أحمد سعد تمس أي شخص منا (فيديو)

أستاذ اقتصاد: قناة السويس الجديدة أسهمت فى خفض وتقليل زمن الانتظار والمرور

"القاهرة الإخبارية" ترصد تصريحات الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون فى لقاء مع الصحفيين (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": طوكيو تريد تصريف مياه تبريد المحطة النووية فى المحيط الهادئ

باحث سياسى: خسائر مادية كبيرة جراء الأمطار بالصين (فيديو)

أستاذ اقتصاد: قناة السويس تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية

"القاهرة الإخبارية": الهجمات السيبرانية خطر متزايد يهدد أمن المعلومات (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟