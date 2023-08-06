"الدستور" يكشف شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

عقد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، من أجل الاتفاق على تجديد عقده مع نادي الزمالك في المرحلة المقبلة، خاصةً أن عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك ينتهي في شهر يونيو 2024، أي بعد نهاية الموسم المقبل ومن حقه التوقيع كلاعب حر مع أي نادٍ في يناير المقبل.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم موقف فتوح وتجديد عقده لإغلاق الباب على التكهنات والأنباء التي ترددت حول تفاوض الأهلي مع اللاعب.

ورحب فتوح بتجديد عقده مع نادي الزمالك، ولكنه يشترط أن يحصل على أعلى فئة مالية في الفريق، وطلب وضع شرط ثانٍ وهو الاحتراف في أوروبا، وشرط ثالث بالحصول على مقدم عقد عند التجديد يصل إلى 40% من قيمة عقده الجديد.

وأكد عبدالواحد السيد ترحيب نادي الزمالك بتجديد عقد فتوح باعتباره واحدًا من نجوم الفريق وواحدًا من كباتن الفريق ويملك خبرات كبيرة.

وأوضح عبدالواحد أن إدارة الزمالك لا تمانع من وضع فتوح ضمن الفئة الأولى في الشروط المالية، وأن الزمالك لا يمانع في احتراف اللاعب في أوروبا، ولكن بشرط أن يكون العقد يليق باسم نادي الزمالك ووفقًا لإمكانيات اللاعب، وأن يكون في أحد الأندية الكبيرة.

وأضاف أن الزمالك لن يمانع في صرف مقدم عقد اللاعب، ولكن وفقًا للظروف المالية، خاصةً أن هناك انفراجًا ماليًا متوقعًا للزمالك خلال الفترة القادمة، مع حصول الزمالك على أموال عقوبة محمود كهربا، وصرف جزء من رعاية الزمالك للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعقد عبدالواحد جلسة مع إدارة النادي لتوفيق وجهات النظر بين اللاعب والإدارة في الشروط المناسبة للطرفين، من أجل حسم موقف فتوح وتجديد عقده رسميًا، مع عودة الفريق للتجمع في فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 25 أغسطس الجاري.