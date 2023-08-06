الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجبلاوى فى ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: ملحمة وطنية للمصريين

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة الذي تم في 6 أغسطس عام 2015، مشيرًا إلى أن تلك القناة أسهمت في تحقيق قناة السويس لايرادات غير مسبوقة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "الجبلاوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن قناة السويس الجديدة مثلت أول مشروع قومي وإنجاز عملاق على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، مشيرًا إلى أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن، خاصة أن المشروع تم بأياد مصرية وتمويل مصري خالص.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قناة السويس الجديدة مثلت ملحمة وطنية كبرى بمشاركة كل المصريين، كما أنها أكدت للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة والضخمة رغم كل التحديات التي كانت تعاني منها الدولة المصرية.

وأوضح الجبلاوي، أن قناة السويس الجديدة تمثل دفعة قوية للتنمية والتطوير التي تشهده هيئة قناة السويس، كما أنها عملت على زيادة الدخل القومي للبلاد من العملة الصعبة، وكذلك دعمت خلال السنوات الماضية سلسلة الإمدادات العالمية وخدمة الملاحة والتجارة البحرية في العالم أجمع، والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وكذلك اختصار زمن عبور السفن للنصف.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"الدستور" يكشف شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

"شوه وجهى وأمه سحلتنى".. مروة تحكى مأساتها بعد رفضها معاكسة شاب بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟