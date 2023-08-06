الجبلاوى فى ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: ملحمة وطنية للمصريين

قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة الذي تم في 6 أغسطس عام 2015، مشيرًا إلى أن تلك القناة أسهمت في تحقيق قناة السويس لايرادات غير مسبوقة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "الجبلاوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن قناة السويس الجديدة مثلت أول مشروع قومي وإنجاز عملاق على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، مشيرًا إلى أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن، خاصة أن المشروع تم بأياد مصرية وتمويل مصري خالص.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قناة السويس الجديدة مثلت ملحمة وطنية كبرى بمشاركة كل المصريين، كما أنها أكدت للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة والضخمة رغم كل التحديات التي كانت تعاني منها الدولة المصرية.

وأوضح الجبلاوي، أن قناة السويس الجديدة تمثل دفعة قوية للتنمية والتطوير التي تشهده هيئة قناة السويس، كما أنها عملت على زيادة الدخل القومي للبلاد من العملة الصعبة، وكذلك دعمت خلال السنوات الماضية سلسلة الإمدادات العالمية وخدمة الملاحة والتجارة البحرية في العالم أجمع، والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وكذلك اختصار زمن عبور السفن للنصف.