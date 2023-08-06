"القاهرة الإخبارية": جانتس يحذر من إرهاب المستوطنين فى الأراضى المحتلة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، أكد أن الائتلاف الحكومي يشكل خطرًا على إسرائيل.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن بسبب تلك التصريحات عادت التراشقات الإعلامية بين وزراء في المعارضة الإسرائيلية وبين وزراء في الائتلاف الحكومي.

وأضافت أن جانتس عبّر، من خلال موقع "تويتر"، قائلًا إن هناك تواطؤًا من قبل الائتلاف الحكومي ولا توجد قيادة وطنية أو دعم من الحكومة الإسرائيلية لقوات الأمن لتنفيذ مهامها في الضفة الغربية.

وتابعت: جانتس يرى أن كل ذلك سيؤدي إلى مزيد من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة بعد أحداث برقة الأخيرة التي أدت لاستشهاد شاب فلسطيني.

كما أشارت إلى أن تلك التصريحات جاءت بعد اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق بشمال الضفة الغربية، ووصف جانتس ما حدث من اعتداءات من قبل المستوطنين على أنه إرهاب قومي، مؤكدة أن هناك تحريضًا رسميًا من وزراء في الائتلاف الحكومي، لتنفيذ الهجمات والاعتداءات من قبل المستوطنين على الإسرائيليين.