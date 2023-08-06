الأحد 06 أغسطس 2023
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سياسي

برلمانى: المبادرات الرئاسية تستهدف تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن ما تحقق في مجال الصحة العامة خلال السنوات الماضية، من خلال المبادرات الرئاسية تستهدف الارتقاء بالقطاع للوصول إلى أفضل مستويات.

وأشاد وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، في بيانٍ له اليوم، بإعلان وزارة الصحة إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وهي قوافل طبية تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار وكيل دينية الشيوخ إلى تأكيد وزير الصحة بإطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، وتستمر ليومين متتاليين، للوصول لكل المرضى والمحتاجين.

وتابع النائب نادر يوسف نسيم: "ما يجري في قطاع الصحة سواء مبادرات رئاسية أو أنشطة علاجية مختلفة أو تطويرًا شاملًا، يعود إلى توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصحة".

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