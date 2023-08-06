اللحظات الأولى لانفجار مطعم فى أشمون (فيديو)

حصل "الدستور" على فيديو يوضح اللحظات الأولى لواقعة انفجار مطعم بمركز أشمون بالمنوفية، وتضرر عدد من المحلات المجاورة، وكذلك إصابة اثنين من المتواجدين في المنطقة.

ويبين الفيديو، الذي حصل عليه "الدستور"، آثار انفجار مطعم أشمون على المحلات المقابلة له، وكمية الحطام المتواجد في الشارع بسبب الموجة الانفجارية، وإصابة صاحب محل بقالة متواجد في الجهة المقابلة وأحد المتواجدين معه.

وكان قد حدث انفجار في مطعم أشمون بالمنوفية الساعة 8.20 صباح الجمعة الماضي، أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار في 10 محلات مجاورة، بالإضافة إلى بعض الزجاج المتواجد في المنازل، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمنوفية مصحوبة بقوة أمنية، بقيادة العميد محمد أبوالعزم مأمور مركز شرطة أشمون، للوقوف على تداعيات الحادث.

وعاين فريق من الأدلة الجنائية مكان تلفيات الموجة الانفجارية التي حدثت بسبب تسريب غاز داخل أحد أشهر مطاعم أشمون بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن بين أصحاب المحلات المتضررة.

وأكد مصدر أن المعاينة الأولية أوضحت أن هناك احتباس غاز نتج عنه الموجة الانفجارية داخل مطعم للمأكولات السورية بمدينة أشمون، وأدى إلى تلفيات في 10 محلات، وتلفيات بالغة في المطعم المكون من دورين.