الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

29 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى الأولى للموسم الجديد

الإسماعيلى
الإسماعيلى

أرسل مسئولو نادى الإسماعيلي القائمة الأولى لفريق الكرة للموسم الجديد، صباح اليوم الأحد إلى اتحاد الكرة، من أجل قيد ٢٩ لاعبًا فى فترة القيد الأولى.

ولم يترك مسئولو الدراويش سوى مقعد واحد فى القائمة، حيث تم قيد جميع اللاعبين المتواجدين، حتى لا يرحل أى لاعب عن صفوف الفريق عن طريق الانتقال الحر فى حال عدم قيده فى القائمة الأولى، دون استفادة النادى منه.

وانتهى محمود اليسقي، المدير التنفيذي، ومحمد إسماعيل، المدير المالي، وإسماعيل حفني، مدير النشاط الرياضي، أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي والمعنيين الفنيين علي أبوجريشة ورفاقه عماد سليمان وصبري المنياوى، من إعداد قائمة الموسم المقبل تمهيدًا لتحديد احتياجات المدير الفنى من اللاعبين وإعارة بعض اللاعبين وفقًا لرؤية الجهاز الفنى الجديد.

وتضم القائمة كلا من محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبدالسميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز وعبدالرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبوبكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبدالله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

تجدر الإشارة إلى أن المسئولين بالإسماعيلي أصروا على قيد التونسي فراس الشواط رغم فسخ تعاقده من طرف واحد وانضمامه للمحرق البحريني من أجل حفظ حقوق النادي تجاه اللاعب، فضلًا عن تسجيل 7 لاعبين من الوجوه الصاعدة مواليد 2001 و2002.

يذكر أن قائمة الإسماعيلي للموسم المقبل خرج منها الحارس أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو ونورالزمان الزموري وعمر الوحش وكريم الديب ومحمد خليفة ومحمد الشامي وأحمد مدبولي.

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