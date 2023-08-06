الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمخالفتهم اللوائح والقوانين.. محافظ المنوفية: غلق 3 مخابز بلدية بالباجور وأشمون لمدة شهر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 3 مخابز بلدية بمركزي الباجور وأشمون لمدة شهر كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (37) لسنة 2020، (30) لسنة 2017، جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.


وأوضح  محافظ المنوفية، أنه تم غلق مخبزين بلدي بناحية المنشأة الجديدة التابعة لمركز الباجور لمدة شهر واحد لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، كما تم غلق مخبز بلدي بناحية البرانية التابعة لمركز أشمون لمدة شهر واحد وذلك لقيام المدير المسئول بإعاقة عمل الحملة والتسبب في عدم تمكينها من أداء المهام الوظيفية على الوجه الأكمل.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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