الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تطوير قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

تحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جاء في 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود تطوير قناة السويس على النحو التالي:

- حرصت الدولة على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها القناة. 

- وضع استراتيجية شاملة لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها. 

- تنفيذ مشروعات عملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة. 

- جارٍ تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي. 

- رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة. 

- زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة فى العالم. 

- تحديث الأسطول البحري للهيئة وتعظيم الاستفادة من الأصول. 

- تعظيم مكانة القناة من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. 

- ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية ووضع مجموعة من الحوافز. 

- تحقيق أعلى إيراد سنوى مالي في تاريخها 9.4 مليار دولار. 

استراتيجية شاملة افتتاح قناة السويس افتتاح قناة السويس الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الثامنة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

رئيس الجامعة اليابانية يكرم 4 لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة من بريطانيا

اتفاق جديد بين مصر وسنتامين على نموذج استغلال الثروة المعدنية بمناطق الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟