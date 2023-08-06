رضا حجازى: تطوير التعليم هدفه خلق طالب بمواصفات ومهارات تحتاجها سوق العمل

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير التعليم مستمر، لأنها خطة دولة، وقريبًا سيكون هناك تطوير للمناهج بالمرحلة الثانوية، موضحًا أن ملتقى تطوير المناهج فى المرحلة الإعدادية هو واحد من مجموعة ملتقيات لتطوير المناهج لتحقيق التغيير المطلوب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب، أن الوزارة هدفها طالب له مواصفات، لأن الدنيا تغيرت من حولنا، والوزارة ليست لديها مشكلة فى حصول الطالب على درجات، ولكن لا بد من اكتساب مهارات تحتاجها سوق العمل، وهدفنا تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، ولا بد من أن يكون التعليم ممتعًا، والطالب يستمتع وهو يدرس، لكى يفكر بشكل أفضل، متابعًا: عاوزين مناهجنا تكون ممتعة، لأن التعليم هو الحياة والإعداد لها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: المدرسة هى المكان الحقيقى للتعلم والانضباط، مشيرًا إلى أن وجود الطالب فى المدرسة مهم جدًا لبناء الشخصية واكتسابه مهارات، موضحًا أن هناك انفجارًا معرفيًا، والمناهج لا تستطيع أن تستوعب كل القضايا المحيطة، ولكن المناهج تتضمن مفاهيم كبرى واضحة للمتعلم، مضيفًا أن المناهج لا بد وأن تنمى التفكير داخل الموضوعات الدراسية المختلفة، ووجود تكامل بين الموضوعات الدراسية، قائلًا: عاوزين طالب يتعلم كيفية التركيبة الوظيفية، والسبب والنتيجة، إى إكساب الطالب مهارات أساسية لكى يحقق التعلم مدى الحياة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه لا بد من أن نأخذ فى الاعتبار عند بناء المناهج الكم والكيف، وأيضًا كيفية أن يميز الطالب بين الحقيقة والخيال، مؤكدًا أن التعليم قضية مجتمع، ولا بد أن يشارك الجميع فى بناء المناهج بالاستماع إلى رأى المجتمع، قائلًا: القضايا المختلفة ستكون فى المناهج الدراسية الأساسية، مشددًا على أن للمعلم دورًا مهمًا فى المناهج الدراسية، ولا تطوير بدون معلم، لافتًا إلى أنه تم عمل معايير جديدة للمعلمين فى ضوء التحول الرقمى، ومصر الآن تمتلك آلية لاختيار المعلمين الجدد، فالاختيار لا يعتمد فقط على الشهادة والتقدير، ولكن من خلال اختبارات تعقد لاختيار المتقدمين.



وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه يوم 13 أغسطس الحالى سيتم إعلان الخطة الاستراتيجية للتعليم، والهدف منها كشف النتائج الخاصة بالتطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التعليم منظومة متكاملة متداخلة، ولا يمكن فصل التكنولوجيا عن إعداد المناهج الدراسية، لافتًا إلى أنه لا بد من كشف الموهوبين والمبدعين فى المدارس، فيجب مراعاة اكتشاف الموهوبين، إضافة إلى إعداد المعلمين بشكل كبير، مشددًا على أن الوزارة درست بشكل كبير مناهج المرحلة الابتدائية، وتم بناء المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية عليها، وسيتم الانتهاء منها للدخول فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية قائلًا: أشعر بأن مناهج المرحلة الثانوية فى أمس الحاجة إلى التطور، مضيفًا أن البيت والمدرسة شريكان، لكل منهما دوره، والعلاقة بين الأسرة والمدرسة تحتاج إلى المراجعة.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة على رخصة مزاولة المهنة، بحيث لا يعمل فى التعليم إلا لمن يحصل على التعليم.