رئيس المكتب الفني: قناة السويس لديها 7 شركات تابعة لها لجذب الاستثمارات

كشف المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن الهيئة لديها 7 شركات تعمل على تطوير وجذب الاستثمارات وأعمال جديدة.

وأضاف نصر، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبور السفن وتحصيل الرسوم، مهمة الهيئة الرئيسية على المدى الطويل، موضحاً أن العمل الآن على استغلال الإمكانيات والمزايا الموجودة، وترسانات صيانة السفن، وتطوير الأماكن الموجودة على ضفاف القناة.

وأوضح رئيس المكتب الفني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكليفًا بوضع مصر على الخريطة السياحية من خلال "سياحة اليخوت"، موضحًا أن اليخوت بإمكانها الوقوف داخل أماكن كثيرة في مصر.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من مرسى اليخوت في الإسماعيلية، مؤكدًا أنه منشأ طبقًا لأحدث التصميمات، ومن المقرر أن يسع 120 يختًا، ويقدم خدمات ترفيهية وسياحية وفنية.