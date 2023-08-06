الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشباب والرياضة بالدقهلية: العمل "أون لاين".. ومباريات دوري مراكز الشباب قبل الثامنة

منى عثمان
منى عثمان

أعلنت دكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل "أون لاين" من المنزل كل أحد خلال شهر أغسطس، على الديوان العام بمدينة المنصورة.

وأوضحت أن الإدارات الفرعية بمراكز الشباب والنوادي تعمل بكامل طاقتها، ويستثنى من قرار الإغلاق مبكرًا حمامات السباحة والملاعب الخاصة.

كما تقرر انعقاد مباريات دوري مراكز الشباب قبل الثامنة مساءً، ويلتزم العاملون بالهيئات الشبابية بتوفير الكهرباء واستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد موفرة للطاقة، وعدم تشغيل الإضاءة الخارجية أو الكشافات والالتزام بأماكن التواجد فقط.

كما تابع حمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مع المهندس مسعد عبدالله، مدير الإدارة الهندسية بحي غرب، ومصطفى العراقي، مسؤول الطرق بحي غرب، سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بكل الشوارع الكائنة بنطاق الحي؛ لإعادة الشكل الحضاري لمدن المحافظة، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس حي غرب المنصورة، وضع الطبقة الأسفلتية وترميم شارع سكة سندوب، ابتداءً من شارع عبدالبديع وصولًا لشارع الكامب، على مساحة ١٣٠٠ متر مسطح، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لترميم الشوارع الكائنة بنطاق الحي.

فيما أشار رئيس حي غرب المنصورة، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، أنه يولي اهتمامًا خاصًا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير "حياة كريمة" لهم، مؤكدًا متابعته اليومية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 

منى عثمان وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية الدقهلية أون لاين من المنزل المنصورة
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