جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص "الترامادول" المخدرة

ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولي محاولة تهريب عدد من أقراص "ترامادول" المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار هامبورج بألمانيا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY)، تلاحظ وجود عبوات دوائية، وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 18 شريطًا من عقار "ترامادول" المخدر المدرج بجدول المخدرات بإجمالي 156 قرصًا بين طيات الملابس .

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 26 لسنة 2023، بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.