مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات ندوة بعنوان "حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني"، وذلك الساعة الثانية مساء غدًا الاثنين 7 أغسطس، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يلقي المحاضرة الدكتور محمود شعبان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، وآية محمود شعبان، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، و وليد حبيب، استشاري الصحة النفسية.

- تسليط الضوء على تفاقم المشاكل الأسرية بشكل غير مسبوق

تتناول المحاضرة تسليط الضوء على تفاقم المشاكل الأسرية بشكل غير مسبوق، واستعراض الأسباب التي أدت إلى وصول الخلافات الأسرية إلى هذا المستوى وازدحام المحاكم بعشرات الآلاف من القضايا لأبسط الأسباب، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المشكلات وأسبابها والحلول والمقترحات من المنظور الواقعي والنفسي والقانوني وأيضًا التوعية القانونية، وكيفية احتواء الأزمات الأسرية وتوعية الأسرة لكافة أفرادها حول المخاطر والمشاكل والآثار المترتبة عليها وعلى الأولاد وعلى الزوج والزوجة والأهل.

وتأتي الفاعلية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، وإيمانًا منها أيضًا بضرورة تعريف الأطفال وأولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

في سياق متصل، ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "أهمية التوسع في مجال الرقمنة والجامعات التكنولوجية لمواكبة الثورة المعلوماتية"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية.

يتحدث في الندوة الدكتور إبراهيم فتحي؛ عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة غادة محمد عامر؛ عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم؛ أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور طارق منصور، أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ومقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والمخترع محمود الكومي الخبير في الذكاء الاصطناعي، وبحضور نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالتكنولوجيا.