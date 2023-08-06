الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء استقلال دراجة نارية بالقليوبية

مصرع طالب صدمته سيارة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء استقلال دراجة نارية بالقليوبية

شهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع طالب صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية في دائرة قسم شرطة ثان العبور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، ومصرع طالب إثر إصابته بنزيف بالمخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "فارس ح ر"، 17 سنة، طالب، إثر إصابته بنزيف بالمخ، جراء حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم شرطة ثان العبور، وذلك بسبب محاولة المتوفي تخطى السيارة النقل بدراجته النارية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمؤخرة السيارة النقل.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اللواء نبيل سليم المنطقة الصناعية حادث تصادم محافظة القليوبية مصرع طالب مدينة العبور
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

رئيس الجامعة اليابانية يكرم 4 لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة من بريطانيا

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟