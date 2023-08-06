مياه أسيوط: الخط الساخن يتلقى 14540 شكوى خلال الـ6 أشهر الأولى لـ2023

كشف المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم تلقى ١٤٥٤٠ شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٣.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة والمتمثلة فى إدارة الخط الساخن من تلقى أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل مع مشكلات المواطنين وتقديم الحلول في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن إدارة الخط الساخن تسعى لتقديم حلول لشكاوى المواطنين المقدمة لها من خلال التواصل مع الإدارات المعنية لفحصها وحلها فورا مشيرا إلي أنه يُعد أحد طرق التواصل بين المواطن والشركة.