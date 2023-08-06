الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط: الخط الساخن يتلقى 14540 شكوى خلال الـ6 أشهر الأولى لـ2023

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط

كشف المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم تلقى ١٤٥٤٠ شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٣.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة والمتمثلة فى إدارة الخط الساخن من تلقى أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل مع مشكلات المواطنين وتقديم الحلول في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن إدارة الخط الساخن تسعى لتقديم حلول لشكاوى المواطنين المقدمة لها من خلال التواصل مع الإدارات المعنية لفحصها وحلها فورا مشيرا إلي أنه يُعد أحد طرق التواصل بين المواطن والشركة.

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أسيوط والوادي الجديد الاتصال بالخط الساخن الإدارات المعنية الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحي الصفحة الرسمية المهندس على الشرقاوي المقدمة للمواطنين بأسيوط والوادي الجديد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي
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