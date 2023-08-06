الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش يدعو لنزع السلاح النووي وحماية النظام العالمي

جوتيريش 
جوتيريش 

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن  إزالة الأسلحة النووية ستظل على رأس أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، متعهدا بالمواصلة العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.

- الذكرى السنوية الـ 78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما

وجاءت تصريحات جوتيريش في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد.

 وقال "جوتيريش"  إن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.

- إزالة الأسلحة النووية على رأس أولويات الأمم المتحدة 

 وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، "تظل إزالة الأسلحة النووية على رأس أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح"، مضيفا أنه "منذ ما يقرب من ثمانية عقود، تسبب سلاح نووي في حرق هيروشيما، ومع ذلك، وكما يعلم أي شخص زار المدينة، فإن الذكريات لا تتلاشى أبدا"، مشيرا إلى أنه "على مدار 78 عاما عمل الناجون من القصف النووي هيباكوشا ومدينة هيروشيما بلا كلل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى أبدا".

وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تتسابق الدول المسلحة نوويا لإنتاج أسلحة أكثر خطورة، هذا هو السبب في أن نزع السلاح يقع في صميم موجز السياسة الذي تم إطلاقه مؤخرا حول برنامج جديد للسلام". 

 وأوضح أن "البرنامج يدعو الدول الأعضاء إلى إعادة الالتزام بشكل عاجل بالسعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وتعزيز المعايير العالمية ضد استخدامها وانتشارها، وريثما يتم القضاء التام عليها، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقا".

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