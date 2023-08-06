ضبط أكثر من 2 طن سماد يوريا وطن و200 كيلو دقيق مدعم بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية الموجودة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 45 ) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و ( 250 ) كيلو جرام ، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 24 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام ، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و ( 200 ) كيلو جرام ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 12 ) قاروصة سجائر، بإجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة ، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير المحضر رقم 11119 لسنة 2023 جنح ههيا لتجميع عدد ( 18 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص، و المحضر رقم 11117 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل، و المحضر رقم 11118 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.