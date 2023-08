رئيس الجامعة اليابانية يكرم 4 لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة من بريطانيا

قام الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بتكريم 4 من طلاب كلية إدارة الأعمال والإنسانيات بالجامعة، وهم: عمر عياد، وفرح علاء، وملك شريف، وخلود مغربي، لحصولهم على شهادات دولية في معايير التقارير المالية الدولية. وتمنح هذه الشهادات واحدة من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين في المملكة المتحدة.

حضر حفل التكريم الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور أحمد يحيى عبيد، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية، والدكتور حسام مبارك، الأستاذ المساعد بالكلية.

وهنأ رئيس الجامعة فريق الطلاب، موضحًا أن الجامعة تفتخر بأبنائها المتميزين علميًا الذين يرفعون اسم الجامعة في المنتديات الدولية. كما أوضح أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية في تأهيل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن ان الشهادة التى حصل عليها الطلاب تسمى باللغة الانجليزية: Certificates in International Financial Reporting Standards"، والصادرة من قبل " Association of Chartered Certified Accountants" بالمملكة المتحدة، والتى تعد من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين.