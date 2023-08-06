الجارديان: ترامب أضر بمصداقية الديمقراطية الأمريكية ومزق الثقة في الحكومة الفيدرالية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه يجب محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومعاقبته لأنه ألحق ضرر كبير بمصداقية الديمقراطية الأمريكية ومزق الثقة في الحكومة الفيدرالية.

- محاكمة ترامب

وقالت الصحيفة البريطانية في افتتاحية الرأي الخاصة بها إن الشعب الأمريكي بحاجة لأن يرى معاقبة ترامب على جرائمه، مشيرة إلى أن احتمال مواجهة دونالد ترامب أخيرًا للعدالة على أخطر جرائمه وهي التآمر لتخريب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 أمر مبهج.

و تابعت "الجارديان" لكن ولسوء الحظ استغرق الأمر أكثر من عامين ونصف العام لاستدعاء الرئيس السابق المشين للمساءلة عن أفعاله بعد خسارته أمام جو بايدن، وقد مكّن هذا التأخير ترامب وأنصاره من ربط لائحة الاتهام الجنائية الأسبوع الماضي بالحملة الانتخابية لعام 2024. لقد استنكروا ذلك باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية لنسف محاولة المرشح الجمهوري الأوفر حظًا للعودة.

وواصلت الصحيفة، لقد ألحق ترامب ضرر هائل بمصداقية الديمقراطية الأمريكية و تمزقت الثقة في الحكومة الفيدرالية، مما أثار مخاوف حول اندلاع حرب أهلية في قلب الولايات المتحدة الأمريكية كما تم إضعاف سلطة الولايات المتحدة العالمية وتركيزها في وقت يتزايد فيه الاستبداد العالمي.