الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا الإثنين.. انطلاق الأوكازيون الصيفى 2023

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 غدًا الإثنين ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


وستتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الأسواق طوال فترة الأوكازيون الصيفى 2023، حيث تحرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الفعاليات فى المناسبات بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة، وأنه طوال فترة الأوكازيون تقوم مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بإصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي، كما ستجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأيضًا متابعة عروض تخفيضات والتصدي لأي مخالفات أو عروض وهمية غير مطابقة للتخفيضات المعلنة.


يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كل الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وأيضًا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

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