الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"aiBANK" يطلق aiPremier Elite التي تقدم باقة حصرية من المزايا والخدمات الفريدة لشريحة كبار العملاء

شريف ندا
شريف ندا

يعكس إطلاق هذه الشريحة الجديدة جهود aiBANK المستمرة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المُصممة خصيصًا للعملاء فضلًا عن حرصه على تعزيز علاقته الوطيدة والممتدة مع العملاء.

أعلن aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إطلاق aiPremier Elite، وهي شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لشريحة كبار العملاء، وهو ما يؤكد التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه. وفي ضوء سعي البنك لتلبية احتياجات كبار العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، قام البنك بتطوير مجموعة حصرية من المنتجات والخدمات التي ُصممت خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة من العملاء بسهولة وكفاءة وتميز.

وفي هذا الإطار، ستوفر الخدمات المصرفية في هذا القطاع للعملاء تجربة مصرفية سلسلة ومُصممة خصيصًا لهم، حيث يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من قنوات حصرية وأولوية التواصل مع البنك، ومن بينها مدير علاقات لكل عميل، علاوة على صالات انتظار مخصصة بكافة فروع البنك، وكذلك التمتع بأولوية تنفيذ المعاملات المصرفية. وفي ضوء حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها لهذه الشريحة من العملاء، ويتيح aiPremier Elite إمكانية فتح حسابات وإصدار دفاتر شيكات بدون مصروفات إضافية، مما يمكنهم من إدارة أموالهم بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء aiPremier Elite الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية بحد ائتماني يصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية فضلًا عن تقديم حلول تمويلية صممت خصيصًا لتلائم احتياجاتهم. وسوف يتمكن العملاء من الحصول على خطط تمويل عقاري بشروط جذابة، وهو ما يتيح لهم الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه بأسعار تنافسية.

ومن جانبه، أكد شريف ندا رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع و Business Banking  في aiBANK، على التزام البنك بطرح باقة حصرية ومميزة من الخدمات عالية الجودة والتي صممت خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء بما يتجاوز تطلعاتهم، سعيًا لتوفير أعلى سبل الراحة. وأوضح أن البنك على يقين تام بأن القطاع الجديد سيرقى إلى تطلعات كبار العملاء، وذلك من منطلق تفهم البنك لاحتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وخبراته الواسعة في خدمة العملاء، وحرصه المتواصل على تلبية متطلباتهم. وأضاف ندا أن المزايا التي تتضمنها هذه الشريحة صممت بعناية فائقة لتتيح للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية التي تتضمن قروض تمويل رحلات السفر، وإمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من أبرز الشركاء والخدمات الطبية، وغيرها. وأضاف أن إطلاق aiPremier Elite يأتي في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك بهدف التوسع في باقة الخدمات والحلول المالية المُصممة خصيصًا لتشمل مختلف شرائح العملاء، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تنمية باقة المنتجات والخدمات والمزايا التي يقدمها البنك لعملائه، فضلًا عن التوسع بنطاق أعماله ليشمل المزيد من العملاء.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة، سوف تتيح شريحة aiPremier Elite لعملائها تجربة استثنائية عبر توفير العديد من الخدمات غير المصرفية، ومن بينها مزايا المساعدة الشخصية، مثل تخليص الخدمات الحكومية، والخدمات المنزلية التي تشمل أعمال الصيانة المنزلية وتنظيف المنزل، وسداد الفواتير (الكهرباء، والغاز وإتمام المدفوعات الرقمية، والرسوم المدرسية، وغيرها)، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية (مثل حجز تذاكر الحفلات والمطاعم)، والخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية في كبرى المستشفيات. علاوة على ذلك، تضم باقة مزايا السفر الحصول على خدمة أهلًا بالمطار مجاناً، خدمات النقل من وإلى المطار، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، والمساعدة في الحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى مزايا ترفيهية أخرى مجانًا ومن بينها ممارسة رياضة الجولف أو دخول المنتجعات الصحية أو الإقامة بالفنادق.

aiBANK البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات aiPremier Elite شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لشريحة كبار العملاء التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة
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