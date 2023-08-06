إحالة عامل انتحل صفة موظف بالبنك للنصب بمدينة نصر للجنايات

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأحد، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على موظف بالمعاش.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من مواطن بالمعاش، يفيد فيه بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية "هواتف - أجهزة كمبيوتر" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

باستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.