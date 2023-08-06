مستشار ساديو ماني يكشف تفاصيل رحيله عن بايرن ميونيخ وأزمته مع سانيه

كشف بكاري سيسيه، مسئول العلاقات العامة والمستشار الإعلامي للنجم السنغالي ساديو ماني، المنضم حديثًا للنصر السعودي، عن تفاصيل رحيل اللاعب عن صفوف فريقه السابق بايرن ميونيخ، وكواليس أزمته مع اللاعب الألماني ليروي سانيه.

وكان ساديو ماني، قد انضم لفريق النصر السعودي، قادمًا من بايرن ميونيخ، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وقال سيسيه، في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "كل من لديه معرفة بكرة القدم الأوروبية يعرف أن ليروي سانيه رجل متعجرف للغاية، بينما ساديو هادئ للغاية وقد أظهر ذلك في كل مكان يلعب فيه. لقد تجاوز سانيه الحدود ".

وتابع: "قيل الكثير من الأشياء الخاطئة حول ما حدث. خرجت الكثير من الأشياء القذرة من الصحافة الألمانية. وقفوا مع سانيه ضد ساديو. قالوا إن ساديو تم تغريمه 500 ألف يورو، وهي كذبة".

وواصل سيسيه حديثه: "ليروي ساني اعتذر لساديو بعد الحادث. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه هو المخطيء. اتصل سانيه ببعض اللاعبين وقال لهم: «لقد أرسلت رسالة نصية إلى ساديو، وانتظر منه الرد" - رد ساديو وقبل اعتذاره، لكنه أخبره أن ذلك لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى".

وأضاف المستشار الإعلامي للنجم السنغالي: "ساديو أهانه ساني عنصريًا؟ نعم فعلا. لا يمكنني الدخول في تفاصيل معينة. لهذا السبب قلت إن هناك نكران الجميل من جانب بايرن. هذا جنون!".

وأكد سيسيه: "إذا كان لون بشرة ساديو ماني يزعج ليروي ساني، فقد أزعج أيضًا الأشخاص المسئولين في بايرن، لأنهم لم يفهموا سبب دفع هذا الكم من المال لهذا الرجل".

وعن علاقة ماني مع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، قال سيسيه: "عندما وصل توخيل، التقى بساديو لأول مرة بعد فترة التوقف الدولي، وأخبره المدرب أنه سعيد بوجوده في الفريق وأنه سيلعب دورًا مهمًا، لكنه لم يكن يعلم أن المسئولين اتخذوا قرارًا آخر".

وأضاف: "لم يكن قرارًا كرويًا، بل لعب توخيل دور الدمية، بايرن لا يديره توخيل، بل يديره كبار السن في المدرجات، أراده مجلس الإشراف بالنادي ووافقوا على التوقيع قبل عام، والآن بعد إصابته قرروا أنه سيرحل".