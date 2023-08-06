"غيرة السلايف" تدفع سيدة للتعدي على أخرى بآلة حادة في الخانكة

لم تتخيل الزوجة الثلاثينية ما حدث لها من فتاة تصغرها بـ١٠ سنوات، فمنذ دخولها بيت العائلة وقد اتخذتها صديقة واعتبرتها مثل شقيقاتها، لكن الغيرة والحقد كانوا في القلب، وكان كل هدفها هو خراب بيتها وكره الجميع فيها، وبالنهاية تعدت عليها بآلة حادة بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.

أقوال المجنى عليها

قالت المجنى عليها أمام جهات التحقيق بنيابة الخانكة إنها تعرضت للضرب بآلة حادة على رأسها مما أصابها بشرخ فى الجمجمة بعد مشادة كلامية نشبت بينها وبين سلفتها.

وأضافت المجنى عليها أن المتهمة دائما ما تفتعل مشاكل ومشاجرات مع والدى زوجها وبكل مرة تتدخل لإصلاح الأمر بينهما وكانت تعتبرها مثل شقيقتها لكن فى الآونة الأخيرة اكتشفت بأنها تقول لأهل زوجى بأنها تسبهم بأبشع الألفاظ وتعمل لهم أعمال سحر وشعوذة وعندما تأكدت من قولها لهذه الأحاديث قررت المجنى عليها معاتبتها وعندما احتدت المشادة بينهما قامت المتهمة بضربها بآلة حادة وعندما تدخل أهل زوجها تعدت عليهم بالضرب أيضا.

أقوال المتهمة

أقرت المتهمة بالتعدى على سلفتها وأهل زوجها بآلة حادة وارتكابها جريمة الشروع في قتلها بسبب غيرتها العمياء من المجنى عليها لحب الجميع لها عكس معاملتهم لها.

قرارات النيابة

قررت نيابة الخانكة إحالة المتهمة بالتعدى على سلفتها وأهل زوجها بآلة حادة لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتهم.

والبداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة المركزى يفيد بوصول سيدة مصابة بشرخ حاد في الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين قيام سلفتها بالتعدى عليها بآلة حادة وتم ضبط المتهمة وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.