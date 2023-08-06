الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد نفي شائعة وفاته.. أبرز المعلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

نفت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم على “فيس بوك” ما تردد عن وفاته، مؤكدة أنه بصحة جيدة وكل ما انتشر عن خبر وفاته غير صحيح. 

وقالت الصفحة في بيان لها: “فضيلة الإمام أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بفضل الله بصحة جيدة وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة متعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد”.

الدكتور أحمد عمر هاشم ولد بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشعب المصري السابق.

تخرج الدكتور أحمد عمر هاشم  في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961 و حصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيداً بقسم الحديث بكلية أصول الدين وحصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميداً لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وفي عام 1995 شغل منصب رئيس جامعة الأزهر.

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