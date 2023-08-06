الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق جوالات جامعة كفر الشيخ يشارك فى المعسكر الدائم بمصيف بلطيم

جوالات جامعة كفر
جوالات جامعة كفر الشيخ

شارك فريق جوالات جامعة كفر الشيخ، فى فعاليات المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم، على مدار 5 أيام، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة الدائم بمصيف بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعى إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية فى المستقبل القريب والبعيد، بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم.

 وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبنائها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه، فقد  أوضح الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلاب فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى بيئة ايجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلاب فى كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.
 

بلطيم جوالات جامعة كفر الشيخ معسكر السيسي
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