الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ردود أفعال واسعة على حفل تامر عاشور وإليسا.. والليلة تتصدر ترند X

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

حقق الحفل الغنائي للنجم تامر عاشور والنجمة إليسا بمهرجان العلمين الجديدة نجاحًا كبيرًا للغاية خلال الساعات الماضية، بعد أن أقيم لمدة قاربت الـ3 ساعات بمدينة العلمين الجديدة.

الحفل منذ دقائقه الأولى تصدر ترند موقع التدوينات القصيرة X  من خلال عدد من الهاشتاجات منها "تامر عاشور وحفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة وإليسا وحفل إليسا" وغيرها من الهاشتاجات وسط تداول عدد كبير من الصور والفيديوهات من الحفل المميز والتي تستمر على مواقع التواصل المختلفة حتى الآن وبعد انتهاء الحفل بساعات.

فعاليات أمس من خلال حفلات إليسا وتامر عاشور ومسرح الشارع لاقت الكثير من الاستحسان والقبول من جماهير الوطن العربي، حيث كانت الأمسية تمتلئ بالرومانسية والمشاعر وكثيرون تفاعلوا مع الأغاني والأجواء ملأتها الفرحة والبهجة، والتقط الجمهور صورًا للحفل، وتفاعل الجمهور مع الفنانين.

وأعدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة شاشات عملاقة نقلت الفعاليات بالخارج لمن لم يشترك بالحفل، وجرى اتخاذ إجراءات احترازية واستعدادات جيدة حتى يكون هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة على غرار باقي حفلات المهرجان الترفيهي الضخم.

وعبر تامر عاشور عن سعادته بالتواجد في العلمين الجديدة ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذي تم بذله من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم الحدث وكذلك لمبادرتها في توجيه عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.

وواصلت: "وشهدت فعاليات المهرجان حفلًا أعاد لنا بريق التسعينيات مع الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري، كما شهدنا حفلًا أعاد لنا الكثير من الأجواء الطربية مع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، ومن ثم، فنحن أمام تنوع كبير وزخم كبير من الفعاليات التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور المصري والجمهور العربي".

حفل تامر عاشور تامر عاشور عاشور إليسا تريند X المصري تامر عاشور النجمة اللبنانية إليسا مهرجان العلمين الجديدة العلمين
ads

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بلاغ ضد ناشرى فيديو "طلعت زكريا" بالذكاء الاصطناعى

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟