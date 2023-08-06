ردود أفعال واسعة على حفل تامر عاشور وإليسا.. والليلة تتصدر ترند X

حقق الحفل الغنائي للنجم تامر عاشور والنجمة إليسا بمهرجان العلمين الجديدة نجاحًا كبيرًا للغاية خلال الساعات الماضية، بعد أن أقيم لمدة قاربت الـ3 ساعات بمدينة العلمين الجديدة.

الحفل منذ دقائقه الأولى تصدر ترند موقع التدوينات القصيرة X من خلال عدد من الهاشتاجات منها "تامر عاشور وحفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة وإليسا وحفل إليسا" وغيرها من الهاشتاجات وسط تداول عدد كبير من الصور والفيديوهات من الحفل المميز والتي تستمر على مواقع التواصل المختلفة حتى الآن وبعد انتهاء الحفل بساعات.

فعاليات أمس من خلال حفلات إليسا وتامر عاشور ومسرح الشارع لاقت الكثير من الاستحسان والقبول من جماهير الوطن العربي، حيث كانت الأمسية تمتلئ بالرومانسية والمشاعر وكثيرون تفاعلوا مع الأغاني والأجواء ملأتها الفرحة والبهجة، والتقط الجمهور صورًا للحفل، وتفاعل الجمهور مع الفنانين.

وأعدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة شاشات عملاقة نقلت الفعاليات بالخارج لمن لم يشترك بالحفل، وجرى اتخاذ إجراءات احترازية واستعدادات جيدة حتى يكون هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة على غرار باقي حفلات المهرجان الترفيهي الضخم.

وعبر تامر عاشور عن سعادته بالتواجد في العلمين الجديدة ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذي تم بذله من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم الحدث وكذلك لمبادرتها في توجيه عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.

وواصلت: "وشهدت فعاليات المهرجان حفلًا أعاد لنا بريق التسعينيات مع الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري، كما شهدنا حفلًا أعاد لنا الكثير من الأجواء الطربية مع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، ومن ثم، فنحن أمام تنوع كبير وزخم كبير من الفعاليات التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور المصري والجمهور العربي".