الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أصحاب المحال المتضررة من انفجار أشمون: إهمال مالك المطعم سبب الحادث.. والخسائر كبيرة

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

كشف عددٌ من أصحاب المحلات المتضررة من حادث انفجار مطعم أشمون بمحافظة المنوفية، عن حجم الخسائر التي لحقت بهم جراء الحادث، فيما وجَّه بعضهم أصابع الاتهام إلى مالك المطعم بسبب الإهمال الذي أدى إلى وقوع الحادث.

وقال محمد رضا، أحد أصحاب المحلات المتضررة، إنهم وجَّهوا اتهامات الإهمال لمالك المطعم أثناء التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بالمنوفية، ما تسبب في إلحاق الضرر بهم والمحلات التجارية الخاصه بهم.

من جهته، قال يوسف عيد، أحد أصحاب المحلات المتضررة: "من ستر الله أن الواقعة حدثت صباح الجمعة والشارع فاضي من المارّة، ولو تأخر الانفجار لبعد صلاة الجمعة أو أثناء فتح المحلات ووجود المواطنين كانت الكارثة ستكون أكبر بكثير بالنسبة للخسائر في الأرواح".

وأضاف لـ"الدستور"، أن خسائرهم المالية كبيرة على الرغم أن معظم تلك المحلات كانت مغلقة وقت انفجار مطعم أشمون، وتضررت الأبواب والزجاج والوجهات وأجزاء من داخل المحلات، مؤكدين أن تلك المحلات مرخصة، وينتظرون تعويض المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، بورود بلاغ من الأهالي بوجود انفجار داخل مطعم للمأكولات السورية بمدينة أشمون، وتأثر بعض المحلات المجاورة في المنطقة، وانقلت قوة أمنية بالتنسيق مع الحماية المدنية للوقوف على تداعيات الحادث.

وأوضحت المعاينة الأولية أن انفجار محل أشمون قد يرجع إلى انحباس غاز نتيجة التسريب، ونتج عنه إصابة شخصين من المتواجدين في موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما داخل مستشفى أشمون العام.

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