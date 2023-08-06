بالتعاون مع "قصور الثقافة".. "بشاير الخير" تدعم أطفال الإسكندرية وتحتضن مواهبهم

واصلت مدينة بشاير الخير بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الإسكندرية، تقديم عدد من المشروعات التنموية والتأهيلية لتشجيع أطفال المدينة، وتحديدا المتميزين لاحتضانهم وتنمية مواهبهم.



وقال العقيد أحمد عبد العزيز مدير مدينة بشاير الخير1-2 ومدير أمن مشروع التطوير الحضاري، إننا نهتم بتقديم مختلف البرامج التنموية لدعم أطفال المدينة وتنمية مواهبهم والتي نجحنا في اكتشافها ودعمها وإظهارها، مشيرا إلى أن البرامج التنموية لأطفال المدينة تشمل تعريفهم في جولات بأهم الأماكن الثقافية والتنموية، كما تضمنت الجولة بزيارة قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية بغرض نشر الوعي الثقافي بين أطفال المدينة و تعريفهم بالأماكن التي تهتم بهم ثقافيا لتنمية المواهب، علاوة على زيارة معرض الهيئة العامة لقصور الثقافة للكتاب حيث تفقد أبناء المدينة الكتب المختلفة من علمية و القصص و الشعر، والتي تثير اهتمامهم.

- أطفال بشاير الخير ينفذون لوحة فنية عن مدينة الإسكندرية



وتابع مدير مدينة بشاير الخير1-2، إننا رغبنا في ترك بصمة لها أثر إبداعي بأيادي أطفال بشاير الخير تظهر مواهبهم، وذلك بتنفيذ عمل لوحة فنية عن مدينة الإسكندرية بعنوان قاع البحر في مرسم الطفل بالورشة الفنية، مع اضافة أجواء الترفيه من خلال برنامج نادي السينما، بعنوان قصص النساء من القرآن والتي تتضمن سيرة السيدة مريم وعلى هامشها تنظيم مسابقة تشجيعية، و توزيع الهدايا على أبناء المدينة وسط فرحة كبيرة جدا بين الأطفال.



وأكد العقيد أحمد عبد العزيز، أن ابناء المدينة لدينا تجاههم اهتمام مضاعف، ومن خلال معايشتنا معهم وجدنا انهم يمتلكون مواهب وقدرات بناءة ولكنها تحتاج ان تمتد لهم يد المساعدة والدعم لإكتشافها واحتضانها، وهذا ما بذلناه وما وجدناه، فأبناء المدن المطورة هم المستقبل الحضاري لبلدنا.

بشاير الخير

بشاير الخير

بشاير الخير

بشاير الخير

بشاير الخير

بشاير الخير