وزارة العمل: ندوة للتوعية بقانون العمل و"المساواة بين الجنسين" فى القاهرة

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة القاهرة بشأن تنظيم ندوة للتوعية قام بها مكتب عمل المرج بالتعاون مع إدارة الطفل بالمديرية، للتعريف بقانون العمل 12 لسنة2003، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 للمهن المحظور عمل الأطفال بها، وذلك بمصنع زيكو تكس للملابس الجاهزة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال المنصوص عليها في مواده، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية للاستمرار في زيادة الإنتاج، ومناخ عمل آمن يستفيد منه "الاقتصاد القومي".

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن الندوة تضمنت التعريف بقانون العمل، وما هي التزامات صاحب العمل تجاه العمال، وما هي حقوق العامل وواجباتهم، وكذلك التعريف بالسن المناسبة لعمل الطفل، والمهن المحظور عمل الطفل بها، وحقوق الطفل العامل.. وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع العمال والاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عنها ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تضمنت أيضًا التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، وخلق بيئه عمل صحية وفقًا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، وكذلك إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في العمل.. شارك في أعمال الندوة صفاء ربيع، مدير إدارة الطفل، ورشا أحمد، مدير مكتب تفتيش العمل، وأسماء عاطف، مفتش منطقة العمل.