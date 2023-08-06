الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال فى أيام العمل الرسمية

السيد القصير
السيد القصير

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال، وأن يكون العمل عن بعد "on line" من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير، وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة.

كما وجه "القصير" قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية، سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

وزارة الزراعة استصلاح الأراضي جلس الوزراء on line استهلاك الطاقة
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