جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة بشقة فى الهرم

تكثف مباحث الجيزة، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تناوله مادة سامة.



تم استجواب زوجة المتوفي لبيان وجود شبهة جنائية في وفاة الزوج من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.