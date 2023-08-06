ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة ومحظور طرحها فى الأسواق بمركز بدر

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.



ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بمركز بدر أسفرت عن ضبط إحدى شركات الأسمدة الزراعية لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1400 شيكارة سماد بإجمالي 35 طنًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة مفتاح عبداللطيف، حملة تموينية بمدينة رشيد للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن الباكتة الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.