الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تختبر محركًا فريدًا من نوعه للأقمار الصناعية

أقمار صناعية
أقمار صناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن أنها اختبرت بنجاح محرك بلازما جديدًا، مخصصًا للعمل مع الأقمار الصناعية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أنه تم في روسيا الانتهاء من اختبارات القبول لمحرك البلازما KM-75 الفائق الكفاءة والمخصص لتصحيح مدارات الأقمار الصناعية في الفضاء.

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن الاختبارات على المحرك المذكور جرت في مركز Keldysh التقني التابع لشركة "ريشيتنيوف" الروسية لصناعات الفضاء، وذلك بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "KM-75 هو أول محرك بلازما بارد من نوعه في العالم يعمل بجهد متسارع يزيد عن 800 فولت، ومقدار جهد هذا المحرك أكثر بمرتين ونصف المرة تقريبًا من المقادير التي أظهرتها محركات البلازما الشبيهة سواء الأجنبية أو المطورة محليًا".

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في مايو الماضي أيضًا أن الخبراء التابعين لشركة Fakel ومركز Keldysh الروسي لصناعات الفضاء بدأوا بإجراء أول اختبار على محرك البلازما SPD-70M الجديد الذي يعتمد على الكريبتون والذي سيستخدم في بعض أقمار منظومة Sphere التي تعمل روسيا على نشرها في الفضاء. 

روس كوسموس الاقمار الصناعية روسيا الاجنبية
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