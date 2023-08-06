تشهد مصر في فصل الصيف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وهو ما ازداد معه استخدام أجهزة التكييف والمراوح والتي قد يتعرض بعضها لأعطال تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب حرائق.

في السطور التالية، ترصد "الدستور" قواعد السلامة لحمايتك من اندلاع حرائق الشقق السكنية لحمايتك وحماية أسرتك من الحرائق خصوصاً في فصل الصيف:

قواعد السلامة لحمايتك من اندلاع حرائق الشقق

1 - عند خروجك من المنزل تأكد من إغلاق كافة الأجهزة وفصل التيار الكهربي عن المنزل.

2 - تجنب استخدام الأجهزة رخيصة الثمن أو الماركات غير المعلوم عنها وغير صالحة للاستخدام.

3 - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

4 - تأكد من صحة الأسلاك الكهربائية بشكل يومي لحماية أجهزتك من التلف ولتتجنب الحريق المفاجئ في شقتك.

5 - تأكد من غلق الدفايات في الفترة المسائية حتى لا تتعرض للماس الكهربي المفاجئ وينتج عنه الحرائق سريعة الأشتعال.

6 - يجب أن تهتم بصيانه التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

7 - تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لتخفيف الأحمال، لأن الضغط على مشترك واحد ينتج عنه الحريق المفاجئ.