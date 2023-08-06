الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قواعد السلامة لحمايتك من اندلاع حرائق الشقق

ماس كهربائي
ماس كهربائي

تشهد مصر في فصل الصيف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وهو ما ازداد معه استخدام أجهزة التكييف والمراوح والتي قد يتعرض بعضها لأعطال تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب حرائق. 

في السطور التالية، ترصد "الدستور" قواعد السلامة لحمايتك من اندلاع حرائق الشقق السكنية لحمايتك وحماية أسرتك من الحرائق خصوصاً في فصل الصيف:

قواعد السلامة لحمايتك من اندلاع حرائق الشقق

1 - عند خروجك من المنزل تأكد من إغلاق كافة الأجهزة وفصل التيار الكهربي عن المنزل.

2 - تجنب استخدام الأجهزة رخيصة الثمن أو الماركات غير المعلوم عنها وغير صالحة للاستخدام.

3 - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

4 - تأكد من صحة الأسلاك الكهربائية بشكل يومي لحماية أجهزتك من التلف ولتتجنب الحريق المفاجئ في شقتك.

5 - تأكد من غلق الدفايات في الفترة المسائية حتى لا تتعرض للماس الكهربي المفاجئ وينتج عنه الحرائق سريعة الأشتعال.

6 - يجب أن تهتم بصيانه التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

7 -  تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لتخفيف الأحمال، لأن الضغط على مشترك واحد ينتج عنه الحريق المفاجئ.

حرائق الشقق حرائق المرواح الكهربائية التكييف درجات الحرارة فصل التيار الكهربى
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 فى محافظات مصر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

شاب يطلق الخرطوش على أولاد عمه فى سوهاج

سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه