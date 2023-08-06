وكيل "تعليم بني سويف" يناقش آليات وإجراءات تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة آليات وإجراءات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وذلك بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بترشيد إستهلاك الكهرباء بجميع المصالح.

وأصدر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف تعليماته بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس يوم عمل من المنزل بنسبة 75% للعاملين بكل من ديوان المديرية ، دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مع غلق نسبة 75% من حجرات المنشأة واطفاء كافة الأنوار بالمدارس خلال الفترتين الصباحية والمسائية باستثناء حجرة النوبتجي المكلف بحراسة المدرسة ترشيدا لاستهلاك الطاقة الكهربائية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي في الأماكن الخالية وعند مغادرة المكان وبعد انتهاء مواعيد العمل وحظر استخدام غلايات المياه بالمكاتب والمنشآت التعليمية والاعتدال في استخدام أجهزة التكييف وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء إلى جانب ضبط إعدادات جهاز الحاسوب على أوضاع توفير الطاقة واطفاء المصابيح وقت الذروة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

ونوه وكيل الوزارة بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية حول ترشيد الاستهلاك.