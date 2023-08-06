الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بني سويف" يناقش آليات وإجراءات تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة آليات وإجراءات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وذلك بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بترشيد إستهلاك الكهرباء بجميع المصالح.

وأصدر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف تعليماته بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس يوم عمل من المنزل بنسبة 75% للعاملين بكل من ديوان المديرية ، دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مع غلق نسبة 75% من حجرات المنشأة واطفاء كافة الأنوار بالمدارس خلال الفترتين الصباحية والمسائية باستثناء حجرة النوبتجي المكلف بحراسة المدرسة ترشيدا لاستهلاك الطاقة الكهربائية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي في الأماكن الخالية وعند مغادرة المكان وبعد انتهاء مواعيد العمل وحظر استخدام غلايات المياه بالمكاتب والمنشآت التعليمية والاعتدال في استخدام أجهزة التكييف وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء إلى جانب ضبط إعدادات جهاز الحاسوب على أوضاع توفير الطاقة واطفاء المصابيح وقت الذروة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

ونوه وكيل الوزارة بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الندوات والمحاضرات ولافتات إرشادية حول ترشيد الاستهلاك.

الإدارات التعليمية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المدارس بني سويف تعليم بنى سويف ترشيد استهلاك الكهرباء
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 فى محافظات مصر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

شاب يطلق الخرطوش على أولاد عمه فى سوهاج

سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه