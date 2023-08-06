الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالات تعد بالبناء المخالف بقرية قمن العروس فى بنى سويف

إزالة حالات تعد بالبناء
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود المبذولة والأنشطة والأعمال المنفذة التي قامت بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل المجالات الحياتية.

تضمن التقرير اليومي، متابعة سير العمل بملف مواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأراض أملاك الدولة بنطاق المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من قطاع الزراعة ومسئولي التنظيم وجهات الولاية، والتي أسفرت عن إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف زمام قرية قمن العروس، واتخاذ الإجراء القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما تمت متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة، علاوة على جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبوصير الملق وقمن العروس وتمهيد الطرق الترابية بين القرى، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية الميمون، وطريق بني سويف/ القاهرة الزراعي ومدينة الواسطى.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المخلفات المنزلية المبادرات الرئاسية القوافل الطبية المجانية الوحدات المحلية الواسطي
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